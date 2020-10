Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato della sua decisione di approdare in Serie A

L’arrivo di Weston McKennie alla Juventus nel corso della scorsa sessione di calciomercato, ha sorpreso tutti. Il 22enne centrocampista statunitense, approdato in bianconero dallo Schalke 04, ha subito convinto l’allenatore Andrea Pirlo ed è sceso in campo da titolare nelle due partite di campionato che si sono disputate. “Il mio sogno era andare in Premier League, ma quando ha chiamato la Juventus la proposta mi ha subito intrigato – le sue parole a ‘ESPN’ – Pirlo è stato uno dei migliori nel suo ruolo, simile a quello che ricopro io. Posso imparare molto da lui. A volte, gioca con noi, è elegante e non gli riesci a togliere la palla. Voglio vincere e fare la storia del club, come da tradizione. Qui ci sono i migliori giocatori al mondo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, la rivelazione di Peeters: “Cristiano Ronaldo non si può toccare”