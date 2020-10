Juventus, Dybala ko in Nazionale: neanche in panchina con l’Argentina

Le ultime news Juventus riportano l’esclusione di Dybala dal match tra Argentina ed Ecuador a causa di una gastroenterite

L’Argentina ha battuto 1-0 l’Ecuador nella gara inaugurale del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2022. Decisivo Lionel Messi con un calcio di rigore al minuto 13. Quattro gli italiani in campo: l’interista Lautaro Martinez, l’udinese De Paul, il bolognese Dominguez ed il neo fiorentino Martinez Quarta. Non ha preso parte alla gara e non è andato nemmeno in panchina, invece, Paulo Dybala: una nota ufficiale pubblicata dalla Federcalcio Albiceleste ha spiegato che l’attaccante della Juventus ha avuto un problema gastrointestinale a ridosso del calcio d’inizio. Il Ct Scaloni conta di riaverlo a disposizione già contro la Bolivia.

