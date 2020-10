Ciclismo, annullata per il Coronavirus la Parigi-Roubaix

Coronavirus, annullata la classica ciclistica Parigi-Roubaix: la gara si sarebbe dovuta disputare il prossimo 25 ottobre

Per gli appassionati di ciclismo è un tradizionale appuntamento in aprile. Quest’anno però la Parigi-Roubaix è stata posticipata al 25 ottobre. A causa però dell’epidemia Covid, la gara, una delle cinque classiche monumento, è stata annullata. La conferma ufficiale è arrivata nella giornata di oggi. Nulla da fare dunque: l’edizione 2020 della classica del pavé non si disputerà. L’appuntamento è dunque per il prossimo anno. Delle cinque classiche monumento, la Parigi-Roubaix non è stata l’unica ad essere stata annullata per la pandemia. Anche il Giro delle Fiandre, infatti, non è stato disputato. Al contrario invece del Giro di Lombardia, della Milano-Sanremo e della Liegi-Bastogne-Liegi.

