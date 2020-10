Calciomercato Torino, l’attaccante può restare in Premier

Sfumato l’approdo al Torino, il norvegese Joshua King può restare in Premier League: su di lui c’è il West Ham

Retrocesso con il Bournemouth in Championship, il nome di Joshua King era finito sul taccuino del Torino per rafforzare il proprio attacco. L’approdo dell’attaccante norvegese in Italia è però sfumato e il classe 1992 può restare in Inghilterra. Sul giocatore c’è infatti il forte interesse del West Ham.

Come riferisce la ‘Bbc’, gli ‘Hammers’ sono molto interessati al norvegese e stanno pensando a lui per rafforzare l’attacco. Il mercato in Inghilterra è aperto infatti ancora a trasferimenti interni sino al 16 ottobre, per cui West Ham e Bournemouth potrebbero trovare a breve il giusto accordo per il passaggio del norvegese a Londra.

