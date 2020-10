Calciomercato Lazio, trattativa con uno svincolato | Ok di Inzaghi

Il calciomercato Lazio potrebbe far ricorso agli svincolati per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Contatti con il difensore argentino Garay

Gli infortuni di Radu e Bastos contro l’Inter lasciano la Lazio con i difensori contati alla ripresa del campionato. Il primo è stato escluso dalla lista Serie A in attesa di recuperare la forma fisica, mentre il secondo non figura nella lista Champions dal momento che non rientra nel progetto. Per rinforzare il reparto arretrato, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, i biancocelesti potrebbero virare su uno svincolato: a tal proposito sarebbero stati allacciati i contatti con Ezequiel Garay, 33enne argentino rimasto senza squadra dopo l’esperienza al Valencia, per trattare il suo sbarco nella Capitale. Il tutto sarebbe avallato anche dal tecnico Simone Inzaghi.

