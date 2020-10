Calciomercato Juventus, Kean svela tutto: “Potevo tornare, ma…”

Moise Kean, attaccante del PSG, ha parlato del suo mancato ritorno alla Juventus in questa sessione di calciomercato

Moise Kean si è appena accasato al PSG, dopo un’esperienza non esaltante all’Everton. L’attaccante, come anticipato da Calciomercato.it, è stato a un passo dal vestire nuovamente la maglia della Juventus, una possibilità confermata da lui stesso nel corso di un’intervista concessa ai microfoni della Rai: “Sì, potevo tornare alla Juventus, è tutto vero. Ma ho deciso insieme alla mia famiglia di andare al PSG. Non è la prima volta per me a Parigi: ci sono già stato ed ho anche dei parenti che ci vivono”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, niente clausola | Irrompe il Real Madrid

Per la punta, tra le stelle dei parigini, non sarà semplice trovare spazio: “Mi aspetto di imprare tanto, sarà un’esperienza bellissima. Sono giovane, devo crescere e farlo accanto a grandi attaccanti sarà importante. Imparerò dalla loro esperienza e dal modo in cui giocano”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Napoli, De Luca: “Evitato contagio Ronaldo”. Poi bastona Agnelli e Mancini

Juventus, Capello avvisa: “È l’Inter la squadra da battere”