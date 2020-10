Juventus, Capello avvisa: “È l’Inter la squadra da battere”

L’ex allenatore Fabio Capello ha parlato della lotta allo scudetto: “La Juventus è un cantiere, mentre l’Inter è pronta”

Anche quest’anno la grande sfida per lo scudetto sembra essere quella fra la Juventus ed i nerazzurri. Il club piemontese, però, appare essere ancora in costruzione mentre l’Inter ha assunto l’identità forte del proprio allenatore. Al riguardo si è sbilanciato un grande conoscitore di calcio ed, in particolare, della Serie A come Fabio Capello. L’ex tecnico di Roma, Milan e Juventus ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, parlando del campionato appena iniziato. “C’è una squadra da battere ed è l’Inter. Non è riuscita a vendere tutti i giocatori in esubero e così si trova ad avere una formazione doppia e questo significa che sarà costantemente competitiva”.

Per quanto riguarda la Juventus, invece, Capello ha una convinzione: “Ha saltato il test più significativo e cioè quello con il Napoli. Avrà il problema di gestire molti attaccanti e bisogna anche vedere se ed in quanto tempo diventerà la squadra di Pirlo“. Inoltre, anche sul mercato bianconero l’ex CT della Russia si è esposto: “Chiesa è un giocatore giovane e di rilievo. La Juventus ha un bilancio pesante e sta investendo sul futuro. La strategia mi sembra quella di investire ora per essere a posto quando i tempi saranno più difficili. Kulusevski, de Ligt l’anno scorso e ora McKennie e Chiesa. È una squadra che si sta ringiovanendo. La Juve è un cantiere, mentre l’Inter non è affatto un cantiere”.

