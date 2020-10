La Juventus prepara la beffa di calciomercato per PSG e Real, intesa speciale con patron del Rennes per Camavinga

Tutti pazzi per Eduardo Camavinga. Classe 2002, è un centrocampista di qualità che già da tempo ha attirato le attenzioni delle migliori società al mondo. Il PSG sembra il club più interessato al suo acquisto, ma il Real Madrid e la Juventus non demordono. Considerato tra i migliori prospetti del calcio mondiale, il talento francese gioca nel Rennes e ha già collezionato alcuni record impressionanti: da pochi giorni, infatti, si è consacrato come più giovane debuttante e marcatore nella storia della sua Nazionale. Clicca qui per nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Pogba: annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, le ultime sul colpo Camavinga

Forte di un’intesa speciale con monsieur Pinault, riporta ‘Tuttosport’, la Juve è alla finestra per Camavinga. I buoni rapporti con il club francese, del resto, sono stati sanciti dalla recente operazione per Rugani. Così, nonostante il futuro costo del cartellino potrebbe aggirarsi sui 100 milioni di euro, Paratici potrà giocarsi un jolly in più per beffare la concorrenza e arrivare al centrocampista.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: rinnovo Dybala, appuntamento rinviato

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Addio a Cristiano Ronaldo