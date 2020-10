Calciomercato | Dzeko, Suarez e non solo: TUTTI gli affari SALTATI!

Watch this video on YouTube

Da Milik a Dzeko passando per Nainggolan: tanti gli affari sfumati nell’ultima finestra del calciomercato estivo

Tanti i colpi di spessore messi a segno nell’ultima finestra estiva del calciomercato estivo, dove non sono mancati anche dei clamorosi dietrofront per degli affari praticamente già fatti. Spicca su tutti il mancato approdo di Milik alla Roma, che di conseguenza ha bloccato il trasferimento di Dzeko alla Juventus che poi ha dovuto rimediare su Morata viste le difficoltà riscontrare anche per Suarez. A spiccare prima della dead line anche il mancato accordo tra Inter e Cagliari per il ritorno in Sardegna di Nainggolan, malgrado la volontà del belga di indossare nuovamente la casacca rossoblu.

