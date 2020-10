L’Udinese ha comunicato l’esito dell’operazione al menisco alla quale si è sottoposto Juan Musso dopo l’infortunio al Nazionale

È iniziato ufficialmente il periodo di riabilitazione a cui si dovrà sottoporre Juan Musso. Il portiere dell’Udinese si è infortunato in allenamento con l’Argentina, riportando la rottura del menisco interno del ginocchio destro. Uno stop lungo per uno dei migliori portieri della Serie A, per cui si era parlato di Inter e non solo.

Oggi Musso si è operato a Villa Stuart: “Udinese Calcio comunica che l’intervento di meniscectomia selettiva del menisco mediale del ginocchio destro cui si è sottoposto quest’oggi Juan Musso, presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscito. Domani il calciatore rientrerà a Udine per iniziare l’iter riabilitativo”, il comunicato della società friulana.