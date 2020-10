L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

Maurizio Sarri è già pronto a tornare in panchina. Il tecnico sta trattando la risoluzione del contratto con la Juventus e, come rivelato dallo storico amico Aurelio Virgili, potrebbe tornare ad allenare prima di Natale. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, secondo il 59,7% dei votanti la prossima squadra dell’ex Napoli e Juve sarà la Fiorentina. Seguono ampiamente staccate la Roma (25,4%) e l’ipotesi estero (10,9%). Infine, la pista Lazio raccoglie solo il 4% delle preferenze. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

