Milan, senti Zambrotta: “Mercato coerente, Pioli ideale per i giovani”

Gianluca Zambrotta è tornato a parlare di Milan, in vista del derby in programma sabato 17 ottobre alle 18:00. L’ex ala rossonera, campione del mondo 2006, ha commentato anche il mercato operato dalla società di viale Aldo Rossi in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Prima di tutto Tonali, sicuramente fra i più attesi dei nuovi arrivi: “A 20 anni sembra abbia l’esperienza nel Dna, la sua maturità ti colpisce. Però ricordiamoci che arriva dal Brescia, che lottava per obiettivi diversi. Io conosco la differenza tra i campi di provincia e stadi come il Camp Nou o San Siro: se non sei abbastanza forte mentalmente rischi di pagare tutto alle prime difficoltà”.

Tonali-Bennacer, la coppia che intriga: “Lui e Bennacer insieme mi intrigano, senza nulla togliere a Kessie, preziosissimo per gli equilibri della squadra”. Impressioni sul mercato rossonero: “Coerente con i piani della proprietà, che ha fatto ottimi investimenti. E Pioli è l’allenatore ideale per i giovani”.

Infine, un pensiero anche al colpo di mercato Hakimi che nel derby fronteggerà Hernandez: “Parliamo di un giocatore che ha fatto bene in Bundesliga e che in Italia ha iniziato con due assist e un gol. Sia lui che Hernandez interpretano al meglio il ruolo dell’esterno moderno, sarà una bella sfida”.

