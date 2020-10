Milan e calcio italiano | Gazidis esce allo scoperto

Le parole dell’Ad del Milan Ivan Gazidis sul calcio italiano e le potenzialità del club rossonero

“Tra tutti i principali campionati euroepi, il calcio italiano ha il maggior potenziale di crescita e sviluppo. Nell’ultimo periodo si sta muovendo in una direzione molto positiva, in diverse aree”. Lo ha detto Ivan Gazidis a ‘Leaders in Sport’. “Nel calcio italiano, la squadra con più possibilità di miglioramenti è proprio il Milan – ha aggiunto l’Ad rossonero – A livello personale e professionale, avere l’opportunità di essere coinvolto in un’avventura del genere è di sicuro molto stimolante“.

LEGGI ANCHE >>> Milan, da Ibrahimovic e Duarte a Romagnoli | Le ultime da Milanello