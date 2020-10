La Lazio e Simone Inzaghi, una storia d’amore che dura dal 2016: tecnico e presidente si sono visti a Formello. Prolungamento in ballo

Simone Inzaghi è il tecnico che ha riportato in Champions League la Lazio, dopo l’ultima apparizione targata Pioli nei preliminari del 2015-2016 persi contro il Bayer Leverkusen. Che ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Ma che è in scadenza di contratto a giugno 2021.

Cosa succederà, dunque, dalle parti di Formello? Intanto, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, l’allenatore biancoceleste è andato a pranzo con Tare e Matri per parlare delle liste campionato e Champions, puntualmente ufficializzate il giorno successivo. Si trattava di lunedì, lo stesso giorno in cui Inzaghi si è intrattenuto a Formello fino al pomeriggio e dove ha incrociato il presidente Claudio Lotito.

I due avrebbero scambiato anche qualche battuta sul futuro del tecnico, per cui lo stesso Inzaghi ha di recente dichiarato di non avere fretta, ma ancora niente di concreto: nessuna proposta, nessuna intesa trovata. Si attendono risvolti nelle prossime settimane, magari alla luce dei prossimi risultati ottenuti dalla squadra anche in ambito europeo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Lazio, Radu escluso dalla lista Serie A, Bastos ai margini del progetto

Calciomercato Lazio, UFFICIALE: Lukaku in prestito