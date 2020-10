Juventus-Napoli, attesa la decisione del giudice sportivo: i possibili scenari

In attesa della decisione del giudice sportivo in merito al caso Juventus-Napoli, ecco tutti i possibili scenari della situazione

La Serie A è reduce da un fine settimana a dir poco movimentato con il caso Juventus-Napoli a tenere banco. La gara a conti fatti non si è giocata in virtù della mancata presenza degli azzurri a Torino che ha scatenato inevitabili conseguenze. Le due squadre attendono con ansia il giudizio del Giudice Sportivo, atteso proprio in giornata.

Gerardo Mastrandrea darà finalmente un risultato a Juventus-Napoli, o comunque stabilire nel dettaglio le prossime mosse in quanto sono diversi gli scenari percorribili. Come evidenziato anche da ‘Tuttosport’ sono tre le principali opzioni: la prima vede la Juve ottenere una vittoria a tavolino per 3-0 e il Napoli un punto di penalizzazione in classifica con De Laurentiis che farebbe inevitabilmente ricorso.

Nel caso il Napoli non venisse trovato colpevole di aver violato il protocollo, la partita verrebbe rinviata con la data del recupero che potrebbe essere il 13 gennaio. Mentre l’ultima ipotesi potrebbe prevedere una penalizzazione di 1 punto in classifica per il Napoli, una multa salata e rinvio della sfida. È atteso il giudizio.

