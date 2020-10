Un membro del team Mercedes è risultato positivo al Covid-19 prima del Gp dell’Eifel, in programma al Nurburgring, in Germania

Un membro del team Mercedes, in Formula 1, è risultato positivo al Covid-19. A confermare la notizia è stato la stessa squadra di Hamilton e Bottas, attraverso i propri canali ufficiali: “Possiamo confermare che un membro del team è risultato positivo per COVID-19. Questo è stato gestito e viene gestito in linea con i protocolli FIA, lavorando a stretto contatto con la FIA”.

Questo weekend il circus della Formula 1 sarà di scena in Germania, per il Gran Premio dell’Eifel, in programma al Nurburgring.