Crescono i contagi nel bollettino sul Coronavirus di giovedì 8 ottobre: 4458 positivi e 22 decessi. Record di tamponi

Aumentano ancora i cittadini positivi al Coronavirus: sono 4458 i nuovi contagiati stando al bollettino di oggi, 8 ottobre. Per un totale di 338.398 contagiati. E’ record però anche per numero di tamponi: 128.098 (2.884 in più rispetto a ieri che erano stati 125.314), mai così tanti in un giorno. Calano invece rispetto a ieri i decessi (22 contro 31), per un totale di 36.083. Sono poi 236.363 le persone dimesse (1.060 oggi). I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.925 (+143), di cui 358 in terapia intensiva (+21). A livello regionale, è la Campania la regione con il maggior numero di positivi di oggi: 757. A seguire Lombardia (683) e Veneto (591).

