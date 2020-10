Dembele sempre monitorato con attenzione dalla Juventus. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Bernardeschi per il francese

Torna d’attualità il profilo di Ousmane Dembele in casa Juventus. Già nei mesi scorsi il nome del francese è stato accostato a più riprese ai bianconeri, a partire dall’affare Pjanic che ha poi portato allo scambio con Arthur. Nelle ultime ore di mercato non si è concretizzato il trasferimento al Manchester United, con Dembele che potrebbe vivere questa stagione da separato in casa al Barcellona.

Juventus, chiave Bernardeschi per Dembele

L’ex Borussia Dortmund non è nelle grazie di Koeman e ha perso posizioni nelle gerarchie offensive del Barça. Dembele non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto con i blaugrana in scadenza nel giugno 2022, con la Juve che fiuta l’occasione per portarlo a prezzo di saldo a Torino. La ‘Vecchia Signora’ come rimbalza dalla Spagna resterebbe in contatto con l’entourage del 24enne attaccante e, stando a ‘Tuttosport’, potrebbe pensare ad un nuovo scambio con il Barcellona. Non per Douglas Costa che spera di restare al Bayern Monaco anche nei prossimi anni dopo la cessione in prestito, ma con Federico Bernardeschi che ha una situazione contrattuale simile a quella di Dembele. Il nazionale azzurro piace alla dirigenza dei catalani e già in passato stato oggetto delle discussioni tra i due club.

I due match del girone di Champions League potrebbero essere le occasioni giuste per discutere dell’operazione. L’asse Torino-Barcellona resta caldo…

