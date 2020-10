Il Real Madrid sarebbe balzato in pole su Juventus e Arsenal nella corsa al talento del Lione Aouar

Houssem Aouar continua a catalizzare l’attenzione in casa Juventus sul mercato. Il gioiello del Lione piace alla dirigenza bianconera, che ha sondato (seppur non in maniera concreta) la pista che porta al classe ’98 questa estate. I campioni d’Italia hanno ceduto in prestito De Sciglio al club di Aulas e con l’Olympique nei prossimi mesi potrebbero tornare a discutere sul futuro Aouar.

Il 22enne centrocampista piace anche all’Arsenal, che ha provato al contrario dei bianconeri una sortita reale per il giocatore senza però arrivare agli effetti desiderati. Lontana l’offerta due ‘Gunners’ rispetto alla richiesta del Lione, che per Aouar chiede almeno 50 milioni di euro. Arsenal e Juve devono far fronte però alla concorrenza del Real Madrid, che stando al portale ‘Ok Diario’ sarebbe balzato in testa nella corsa al talento transalpino. Zidane ammira il connazionale e vorrebbe portarlo a Valdebebas nella prossima finestra di mercato.

