Sampdoria, Keita Balde segna il gol più importante

Le ultime news Sampdoria registrano le dichiarazioni del nuovo acquisto Keita Balde, guarito dal coronavirus

“Ho dovuto ritardare un po’ a causa del coronavirus, ma adesso sto bene e sono contento di poter lavorare con i compagni. Adesso non vedo l’ora di giocare la prima partita con questi colori”. Pensieri e parole di Keita Balde. Il nuovo attaccante della Sampdoria è stato intervistato dal sito ufficiale del club blucerchiato, rivelando di non essere più positivo al Covid-19 e di potersi finalmente allenare con il resto dei compagni agli ordini di Ranieri. “Arrivo per dare tutto me stesso e per ritrovare la continuità che mi è mancata negli ultimi anni: conoscevo Genova e la società perché mio fratello ha passato delle belle stagioni qui in Primavera. La Samp mi è sempre piaciuta come squadra e non ho avuto dubbi quando ho avuto l’opportunità di venire”.

