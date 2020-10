Manchester United, Cavani shock: “Ho pensato di smettere”

Edinson Cavani ha da poco iniziato una nuova avventura al Manchester United. Il ‘Matador’ ha però anche confessato di aver pensato al ritiro

Edinson Cavani è stato tra i protagonisti delle ultime ore di mercato in Inghilterra dopo il suo accordo con il Manchester United. Il ‘Matador’ ha infatti iniziato finalmente una nuova avventura dopo aver lasciato a parametro zero il Paris Saint Germain. Eppure il centravanti uruguaiano in un’intervista rilasciata a ‘Dos de punta’ ha parlato della situazione Covid svelando anche di aver pensato al ritiro: “Dopo il ritorno dalle vacanze in Spagna, abbiamo fatto un tampone ed è risultato negativo. Poco dopo abbiamo ripetuto il test perché la mia ragazza aveva iniziato ad avere i primi sintomi e così è risultato positivo al covid19”.

Cavani ha poi sottolineato: “In quel momento non c’era solo l’amore per il calcio, ma anche l’amore per la salute della famiglia. È stato un periodo con tanto stress, tutti volevano conoscere la nuova squadra dove avrei giocato. Sì, ho pensato di smettere, aspettando che tutto questo passasse”.

