Italia Under 21, due positivi al Coronavirus: annullato allenamento

Il coronavirus colpisce anche la Nazionale Under 21, costretta ad annullare l’allenamento in programma nel pomeriggio a causa di due casi accertati

Nella preoccupazione generale che avvolge gli organi istituzionali del calcio, alle prese con ipotesi e soluzioni per contrastare eventuali futuri stop al campionato, c’è pace neanche per l’Italia Under 21 allenata da Paolo Nicolato.

L’intera squadra si è infatti messa in isolamento fiduciario, come da protocollo, a causa di due casi accertati di coronavirus, come comunicato da una nota sul sito ufficiale della Figc. Annullato l’allenamento odierno in programma per preparare le sfide contro l’Islanda, in programma venerdì, e contro l’Irlanda, entrambe valide per le qualificazioni europee.

“I calciatori in questione, totalmente asintomatici, erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica 4 ottobre, ed erano stati ammessi al gruppo squadra come da protocollo vigente”, si legge dalla nota. “Tutta la delegazione, calciatori e staff, comunque negativa al secondo tampone, ripeterà questa mattina gli esami molecolari”.

