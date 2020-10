Nazionale di Mancini sul velluto nell’amichevole del ‘Franchi’: tutti i marcatori

Termina 6-0 l’amichevole del ‘Franchi’ di Firenze tra Italia e Moldova. Tutto facile per gli azzurri, che sbloccano subito il match con Cristante ed il debuttante Caputo, in gol dopo 23 minuti. A prendersi la scena è poi El Shaarawy, autore di una doppietta, con in mezzo l’autorete di Posmac. Nel finale c’è gloria anche per Berardi, che come il suo compagno di squadra Caputo trova il primo gol in Nazionale maggiore. Ora i due impegni di Nations League per la squadra di Mancini contro Polonia e Olanda.

ITALIA-MOLDOVA 6-0: 18′ Cristante, 23′ Caputo, 30′ e 46′ El Shaarawy, 37′ aut. Posmac, 72′ Berardi

