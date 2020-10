Calciomercato, svincolato Sturridge | Trattativa calda

Il centravanti inglese, senza contratto dopo l’esperienza al Trabzonspor, sarebbe vicino al Celta Vigo

Con il calciomercato chiuso nei principali campionati europei, l’unico modo per rinforzarsi è fare ricorso agli svincolati. E le occasioni non mancano: fallito il tentativo di trattenere Rafinha, finito al Psg, il Celta Vigo è alla ricerca di un nuovo innesto per il reparto offensivo. Secondo il portale iberico ‘El Gol Digital’, il club galiziano avrebbe deciso di scommettere su Daniel Sturridge, 31enne attaccante inglese rimasto senza contratto dallo scorso marzo dopo l’esperienza in Turchia con il Trabzonspor. La trattativa sarebbe già ben avviata e si punta a chiudere a breve.