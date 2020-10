Justin Kluivert ha lasciato la Roma e si è accasato in prestito al Lipsia: le parole dell’olandese dopo il trasferimento

“Sono contento che il trasferimento si sia concluso. Alla Roma sono cresciuto, ma credo che questo sia il posto giusto per me per migliorarmi ulteriormente e fare un ulteriore passo in avanti nella mia carriera”. Così Justin Kluivert ha parlato da neo acquisto del Lipsia. Il club tedesco ha acquistato l’olandese dai giallorossi in prestito nelle ultime ore di mercato ed è pronto a puntare su di lui.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L’olandese si è detto entusiasta di iniziare la nuova avventura: “Il mio obiettivo è fare il meglio con questa maglia. Ci sono tante grandi sfide da affrontare. Il club è ambizioso e sia in Champions che in Bundesliga, che è uno dei migliori campionati del mondo, ci sono tante partite emozionanti da giocare. Sono felice di essere qui”.

LEGGI ANCHE >>> Roma, ufficiale la lista Uefa: out Pastore, ci sono Jesus e Fazio. Zaniolo in lista B