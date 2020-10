Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan è in trattativa con il club per il proprio rinnovo del contratto.

Il Milan ha intenzione di rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma. L’ultimo prolungamento è stato formalizzato nel 2017: il portiere della Nazionale italiana è in scadenza nel giugno 2021, dunque la priorità dei rossoneri è garantirsi ancora le prestazioni dell’assistito di Raiola. E proprio con quest’ultimo non è ancora stato trovato l’accordo: il super agente avrebbe voglia di portare Donnarumma all’estero, in qualche top club oppure alla Juventus.

Calciomercato Milan, filtra ottimismo per il rinnovo di Donnarumma

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, però, il Milan sarebbe ottimista riguardo il rinnovo di Donnarumma. E’ previsto infatti un nuovo incontro con Raiola prima del derby contro l’Inter e lì si limeranno dei dettagli non indifferenti, su tutti la richiesta del procuratore che ammonta a circa 10 milioni di euro a stagione. Una cifra importante, 3-4 in più rispetto allo stipendio attuale, ma il club rossonero farà leva sulla volontà del portiere di continuare la sua esperienza al Milan. Un altro aspetto, da non mettere in secondo piano, è la difficoltà della dirigenza nel trovare un elemento giovane e altrettanto valido per la porta. Considerazioni che convincono il club rossonero a puntare ancora sul classe ’99 e a fare di tutto o quasi per rinnovargli il contratto.

