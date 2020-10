Brutte notizie per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Pirlo rischia di perdere un suo pupillo: Aouar avrebbe scelto il Real Madrid

E’ stata una sessione di mercato estiva difficile e sofferta quella affrontata dalla Juventus. Contrariamente a quanto accade di solito, quando è semplice spettatrice, la ‘Vecchia Signora’ è stata protagonista nell’ultimo giorno di trattative con l’acquisto di Chiesa e le cessioni di Douglas Costa e De Sciglio. Costretta a ‘regalare’ Higuain e Matuidi, i bianconeri sono ancora alle prese con l’esubero Khedira, mentre in attacco è tornato Morata, terza scelta dopo Dzeko e Suarez. Per non parlare degli obiettivi indicati dal nuovo tecnico Pirlo che non sono stati raggiunti.

In questa categoria rientra certamente Houssem Aouar, centrocampista francese di origini algerine classe 1998 che ha deciso di restare al Lione per un’altra stagione. Il club transalpino ha problemi economici e spera si possa scatenare un’asta la prossima estate. Dopo un lungo corteggiamento, l’Arsenal sembra ormai fuori dalla corsa avendo preso Thomas Partey. Ma la Juventus non può cantare vittoria, anzi: secondo il portale iberico ‘Don Diario’, Aouar preferirebbe andare al Real Madrid, dove il connazionale Zidane lo stima molto. I bianconeri sarebbero la seconda scelta se le ‘Merengues’ dovessero fare marcia indietro.

