Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro | Marotta ‘frena’ per due motivi

Il calciomercato Inter vaglia da tempo il rinnovo di Lautaro, ma Marotta frena per due motivi

Rimasto all’Inter dopo il corteggiamento del Barcellona, Lautaro Martinez si appresta a vivere un’altra stagione da protagonista. Sono già tre i gol realizzati in altrettante gare di Serie A conditi da un’assist nella rocambolesta vittoria sulla Fiorentina. Il classe 1997 è un elemento importante nella formazione di Conte e in tanti attendono un rinnovo in tempi brevi, ma giungono voci discordanti sulla sua firma, messa in cantiere ormai da mesi: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Inter, le ultime sul rinnovo di Lautaro Martinez

Quella del rinnovo, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe una partita che al momento Marotta non vorrebbe aprire per due motivi. Il primo è legato al fatto che il contratto del bomber è ancora molto lungo (scadenza nel giugno 2023), poi perché non c’è l’intenzione di creare distrazioni alla squadra. Così, ogni discorso potrebbe essere rimandato a Natale.

