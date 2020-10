Fiorentina, attacco di Commisso a Yonghong Li: “Non farò come lui!”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato degli investimenti della squadra viola ed ha fatto un paragone con l’ex patron del Milan, ora in mano al fondo Elliott

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha lanciato una frecciata a Yonghong Li, ex presidente del Milan, in merito agli investimenti societari ed anche al calciomercato: “Datemi tempo, non farò come Yonghong Li che spese 300 milioni di euro per poi dichiarare bancarotta, ho intenzione di agire con calma”.

Il presidente Commisso, nella giornata di oggi, ha anche commentato la partenza di Federico Chiesa, esterno anche della Nazionale italiana, che ha scelto la Juventus di Andrea Pirlo.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!