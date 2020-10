Calciomercato, UFFICIALE: Ben Arfa torna in Francia

L’ex PSG, Hatem Ben Arfa, è un nuovo giocatore del Bordeaux. L’annuncio ufficiale del club

Ben Arfa riparte dalla Francia. È ufficiale la firma del fantasista ex PSG con il Bordeaux. Il 33enne, accostato in passato anche a club di Serie A, arriva da svincolato dopo la breve avventura nel Valladolid di Ronaldo. La società francese ha accolto così il giocatore: “Il Club è lieto di poter accogliere Hatem Ben Arfa in Gironda. Ci auguriamo che cresca con noi, nella sua vita di giocatore e nella sua vita di uomo”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

