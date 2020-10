Lazio, Radu escluso dalla lista Serie A, Bastos ai margini del progetto

Ecco perché sono stati esclusi Radu, dalla lista Serie A, e Bastos anche da quella Champions League, dove è presente il rumeno

La Lazio ha consegnato alla Serie A e alla Uefa le liste dei 25 giocatori che disputeranno le rispettive competizioni. Radu, alla prese con un infortunio muscolare al flessore, è stato escluso dall’elenco per le partite del campionato Italiano (insieme a Bastos): al suo posto c’è Denis Vavro. Il romeno potrebbe essere reintegrato non appena tornerà a disposizione del mister Simone Inzaghi. Discorso simile per Senad Lulic, ancora out per il problema alla caviglia.

Per le notti d’Europa, invece, Radu figura nella lista, ma non ci sono i nomi di Lulic, Kyine, Vavro e Bastos, che a questo punto sembra essere ai margini del progetto tecnico della Lazio.