Lega Serie A, il presidente Dal Pino positivo al Covid-19: “È sintomatico”

Il presidene della Lega Serie A Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid-19: la comunicazione in una nota ufficiale

Un altro positivo tra i vertici del calcio italiano. Dopo De Laurentiis e Preziosi in questi ultimi giorni, anche Paolo Dal Pino ha contratto il Covid-19. A comunicarlo è stato la stessa Lega con una nota ufficiale diramata in mattinata: “La Lega Serie A comunica che il Presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il Presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Subito il pensiero va agli appuntamenti e alle riunioni a cui Dal Pino ha partecipato in questi giorni: l’incontro di ieri con il ministro dello Sport Spadafora si è tenuto però in via telematica. Come riporta ‘Il Messaggero’, il presidente ha qualche linea di febbre e un po’ di tosse, ma parteciperà da remoto agli appuntamenti ufficiali della Lega serie A.