Calciomercato Inter, Conte sorride: doppio rinnovo italiano

Dopo l’ottima sessione di calciomercato, in casa Inter Conte sorride per il doppio rinnovo in programma: Barella e Bastoni

Non solo Lautaro Martinez. L’Inter ha chiuso una sessione di mercato molto positiva e si appresta a blindare svariati elementi della sua rosa. Tra i calciatori più apprezzati dal tecnico Conte figurano anche Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, entrambi ormai entrati stabilmente nella formazione titolare. In queste settimane, riporta il ‘Corriere dello Sport’, si lavorerà ai loro rinnovi. La dirigenza ha capito che i due italiani possono diventare protagonisti per il futuro del club e vuole dunque blindarli: clicca qui per nuovi dettagli.

