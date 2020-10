Calciomercato Roma, Allegri ‘trema’: contattato Pochettino

Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino sono forse i due allenatori migliori attualmente senza squadra: presto potrebbero duellare per una panchina importante

La nuova stagione calcistica 2020/21 è ormai iniziata da alcune settimane. In un’annata che inevitabilmente sarà ancora profondamente condizionata dall’emergenza Covid e da tutto quello che ne consegue, non sono da escludersi clamorosi ribaltoni in panchina. Anche perché, mai come in questa stagione, sarà fondamentale non fallire i propri obiettivi soprattutto per un fattore economico. In questo senso, alcuni risultati hanno già fatto accendere l’allarme in alcuni top club.

Calciomercato Roma, Pochettino contattato dal Manchester United: Allegri rischia

Vedi il Manchester United: la sconfitta storica per 6-1 contro il Tottenham non è andata giù ovviamente a tutti i tifosi, che già invocano un nuovo allenatore al posto di Solskjaer. Come riporta il ‘Daily Star’, i vertici dei ‘Red Devils’ hanno già avviati i contatti con Mauricio Pochettino, ex manager proprio degli Spurs ormai fermo da quasi un anno. L’argentino potrebbe quindi superare Massimiliano Allegri nelle gerarchie, fermo da molto tempo e accostato largamente al PSG e proprio allo United.

Oltre che alla Roma: i giallorossi – come vi abbiamo raccontato – hanno messo il tecnico toscano nel mirino da tempo, contatti ce ne sono stati ed è il nome preferito dai Friedkin in caso di esonero di Fonseca. Ma raggiungerlo non sarà per niente facile, proprio per la grande concorrenza delle big d’Europa. Allegri è affascinato dalla Premier, da tempo studia l’inglese, ma ora dovrà vedersela con Pochettino. Per ora si tratta solo di contatti esplorativi, dal momento che il presidente Woodward preferirebbe per ora tenere Solskjaer.