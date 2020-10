Barcellona, allarme per Koeman: a rischio per la Juventus

Il Barcellona rischia di perdere Jordi Alba per la sfida Champions contro la Juventus di fine ottobre: infortunio per l’esterno

Koeman perde Jordi Alba: il terzino spagnolo del Barcellona potrebbe non recuperare per la gara di Champions contro la Juventus. Il calciatore ha accusato un infortunio durante la gara di ieri contro il Siviglia. Questa mattina gli accertamenti diagnostici che non fanno sorridere i blaugrana: per il 31enne è stata evidenziata un infortunio al tendine del ginocchio destro. La società, nel comunicato diramato, non ha esplicitato i tempi di recupero ma Jordi Alba potrebbe anche non riuscire a recuperare per la sfida Champions contro i bianconeri in programma a Torino il 28 ottobre.