SONDAGGIO CM.IT – Juventus, Chiesa non è il colpo per lo scudetto

Rush finale del calciomercato, Federico Chiesa alla Juventus è il colpo principale delle ultime ore, ma non basterebbe per lo scudetto

Poche ore alla fine del calciomercato e la trattativa clou è sicuramente quella che può portare Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. Proprio su questo affare verte il sondaggio che Calciomercato.it ha proposto ai propri follower su Twitter. L’acquisto del giovane figlio d’arte può valere lo scudetto? Secondo la maggior parte dei votanti (non netta) no. Per il 52,9% l’acquisto non sarà il colpo che può valere il decimo titolo ai bianconeri. Mentre secondo il 40,2% sì. Il 6,9% dei votanti reputa invece che il duello tra Inter e Juve si protrarrà a lungo, con le due squadre che sono considerate alla pari.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!