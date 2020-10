Massimiliano Allegri torna ad essere accostato al Paris Saint-Germain, che può separarsi da Tuchel. Ecco le ultime indiscrezioni dalla Germania

Potrebbe essere imminente il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato della ‘Bild’, Thomas Tuchel ragiona sulle dimissioni dopo l’attacco di Leonardo, successivo alle lamentele dello stesso tecnico tedesco sul calciomercato condotto dal Paris Saint-Germain. Il ds del club transalpino non può esonerarlo perché sarebbe quasi un bagno di sangue per le casse societarie, per cui il divorzio potrebbe arrivare solo con le dimissioni dell’ex Borussia Dortmund, con magari annessa buonuscita.

Per il post Tuchel si fa ancora, ma non solo, il nome appunto di Allegri, nel mirino della Roma per l’eventuale successione di Fonseca e vicinissimo all’Inter lo scorso fine agosto quando sembrava giunta ai titoli di coda l’avventura di Conte. Leonardo è un grande estimatore di Allegri, al quale potrebbe garantire un contratto di due-tre anni da 8-10 milioni di euro a stagione.

