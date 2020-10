Classifica senza VAR: coppia al comando. Due variazioni rispetto alla reale

Nella graduatoria di Serie A senza il supporto della tv Atalanta e Milan in testa. Il Bologna è appaiato al Benevento

Torna l’appuntamento con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Per restare aggiornato con tutte le news legate a mondo del calcio CLICCA QUI. Nella terza giornata di campionato ci sono stati diversi episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nel primo anticipo tra Fiorentina e Sampdoria, Giacomelli annulla la rete di Thorsby perché l’azione è viziata dal fallo di mano di Tonelli. Lo stesso accade in Benevento-Bologna, con Sozza che cancella il gol di Svamberg per l’infrazione di De Silvestri. On Field Review necessaria a Pezzuto per decretare il rigore per il Sassuolo contro il Crotone per il fallo di Pereira su Kyriakopoulos. Infine Pasqua torna sui suoi passi e convalida la rete di Muriel in Atalanta-Cagliari: il colombiano non era in fuorigioco.

Serie A, terzo turno: risultati e classifica senza Var

Fiorentina-Sampdoria 1-3

Sassuolo-Crotone 3-1

Genoa-Torino rinviata

Udinese-Roma 0-1

Atalanta-Cagliari 4-2

Benevento-Bologna 1-1

Lazio-Inter 1-1

Parma-Verona 1-0

Milan-Spezia 3-0

Juventus-Napoli non disputata

CLASSIFICA REALE: Atalanta punti 9, Milan 9, Sassuolo 7, Inter 7, Napoli* 6, Verona 6, Benevento 6, Juventus* 4, Lazio 4, Roma 4, Genoa* 3, Bologna 3, Fiorentina 3, Sampdoria 3, Spezia 3, Parma 3, Cagliari 1, Torino* 0, Udinese 0, Crotone 0.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Atalanta punti 9, Milan 9, Sassuolo 7, Inter 7, Napoli* 6, Verona 6, Juventus* 4, Lazio 4, Roma 4, Bologna 4, Benevento 4, Genoa* 3, Fiorentina 3, Sampdoria 3, Spezia 3, Parma 3, Cagliari 1, Torino* 0, Udinese 0, Crotone 0.

*Una partita in meno

