Calciomercato Torino, sondaggio per Sporar dello Sporting CP

Torino a caccia di rinforzi in attacco: il club granata ha sondato l’attaccante dello Sporting Clube de Portugal, Andraz Sporar

Non solo Federico Bonazzoli. Il Torino continua a cercare una punta centrale per rinforzare l’attacco e, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ha effettuato un sondaggio negli ultimi per Andraz Sporar. Il 26enne centravanti sloveno è dello Sporting Clube de Portugal che chiede 7/8 milioni di euro per la cessione definitiva. Di contro, i granata sono pronti a versarne la metà per acquistare il suo cartellino o, in alternativa, prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. Vedremo se la società di Cairo affonderà, o meno, il colpo per il calciatore, arrivato lo scorso gennaio in Portogallo dallo Slovan Bratislava.

