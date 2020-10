Calciomercato Roma, spunta Bernard dell’Everton | I dettagli

Proposto alla Roma il prestito del brasiliano Bernard attualmente all’Everton

Sfumato quasi definitivamente Stephan El Shaarawy, la Roma sta cercando spasmodicamente un’alternativa in queste ultime ore di calciomercato. Con le cessioni di Kluivert e Perotti, Paulo Fonseca ha chiesto un altro rinforzo sulla trequarti e nelle ultime ore è emerso il nome di Bernard. Vecchia conoscenza di Paulo Fonseca dai tempi dello Shakhtar, il fantasista brasiliano in forza all’Everton è stato offerto in prestito annuale. L’operazione è però molto difficile sia per i tempi stretti sia perché il 28enne non convince del tutto.

