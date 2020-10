Calciomercato, ESCLUSIVO: Anastasio in prestito al Rijeka

Colpo in uscita per il Monza di Berlusconi e Galliani che spedisce al Rijeka l’ex Napoli, Armando Anastasio. Le ultime

Il terzino sinistro classe ’96 Armando Anastasio affronterà in Europa League il Napoli, la sua ex squadra, quella in cui si è formato durante gli anni trascorsi nel settore giovanile. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, Anastasio approda in prestito secco dal Monza, club proprietario del suo cartellino, al Rijeka, trasferendosi così nella Serie A croata. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

