Nuova cessione per il Milan che piazza all’estero Diego Laxalt, esterno uruguaiano da tempo in uscita. Il comunicato ufficiale

Ora è anche ufficiale. Il Milan saluta Diego Laxalt, polivalente esterno ex Genoa che non è di fatto mai stato al centro del progetto. Da tempo ai margini, l’uruguaiano ha trovato nuova dimora nel Celtic come evidenziato dal comunicato ufficiale dello stesso club scozzese: “Il CELTIC Football Club è lieto di annunciare che l’uruguaiano Diego Laxalt si è unito al club in prestito dall’AC Milan fino alla fine della stagione”.

