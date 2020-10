Calciomercato Milan, sondaggio Parma per Conti: la risposta rossonera | Le ultime di CM.IT

Tentativo del Parma per Andrea Conti: i ducali ci provano per il terzino, che però non si muoverà dal Milan

Andrea Conti non lascerà il Milan. Il Parma – come raccolto da Calciomercato.it – ha effettuato un sondaggio per il terzino dei rossoneri ma la risposta è stata negativa. Fitto colloquio tra l’agente Giuffredi e il ds Carli per parlare del calciatore ma il club di via Aldo Rossi ha deciso di non privarsi del suo calciatore, che sta recuperando dall’ennesimo infortunio. L’arrivo di Dalot non porterà alla sua cessione anche perché il Milan sta salutando Laxalt, destinazione Celtic e i terzini a disposizione di Stefano Pioli saranno così quattro più il giovane Kalulu.

Conti, Theo Hernandez, Calabria e Dalot, con quest’ultimi due che avranno la possibilità di far rifiatare il franco-spagnolo, giocando dunque anche a sinistra.

