Calciomercato Inter, colpo last-minute ‘alla Vidal’ | Conte ci spera

Inter a caccia di un colpo last-minute in entrata: Conte chiede il ritorno di Moses, ma il prestito sembra farsi complesso

Antonio Conte chiede alla dirigenza un ultimo colpo per completare la propria rosa. E il colpo in questione sarebbe Victor Moses. L’esterno nigeriano, pupillo del tecnico salentino, è il nome più caldo in casa Inter in queste ultime ore di mercato. L’Inter vorrebbe quindi riportarlo a Milano con la formula del prestito, ma il fatto che Moses sia nell’ultimo anno di contratto con il Chelsea complica e non poco la situazione.

Ecco allora che, secondo ‘Sky Sport’, l’affare potrebbe sbloccarsi nelle ultime ore con una manovra ‘alla Vidal‘. L’esterno classe 1990 dovrebbe dunque liberarsi a zero dai londinesi e poi firmare il contratto con i nerazzurri, sostanzialmente da svincolato. Manca però poco al gong, per un affare che potrebbe chiudersi davvero in extremis.

