VIDEO CM.IT – Caos Juventus-Napoli, il punto

Juventus-Napoli, scoppia il caso sul big match e sulla mancata partenza degli azzurri: il punto della redazione di Calciomercato.it

Situazione di grande incertezza in merito a Juventus-Napoli e alla mancata partenza degli azzurri per Torino su indicazione della ASL partenopea, dopo la positività al coronavirus di Elmas succeduta a quella di Zielinski. Non è ancora dato sapere con esattezza quali gli scenari effettivi in merito a eventuale rinvio del match o assegnazione del 3-0 a tavolino per i bianconeri. Nel corso della diretta di ieri sera, la redazione di Calciomercato.it ha provato a fare chiarezza su tutta la faccenda con Marco Giordano, Alessandro Montano e Daniele Trecca, ricostruendo l’accaduto e ipotizzando le decisioni odierne da parte degli organi competenti, che si stanno riunendo per organizzare il da farsi. Su Juventus-Napoli, ecco cosa dice il regolamento.

JUVENTUS-NAPOLI: RINVIO o 3-0 a tavolino? Facciamo chiarezza!

Watch this video on YouTube

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

DIRETTA – Caos Juventus-Napoli | In corso riunione FIGC

Juventus-Napoli, decisione del giudice sportivo: De Laurentiis ‘furioso’