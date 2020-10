Napoli, Gattuso positivo al Covid: la smentita UFFICIALE del club

Giornata intensa in casa Napoli. La società azzurra ha diramato nel pomeriggio una nota relativa a Gennaro Gattuso e ai prossimi tamponi

Ore complicate in casa Napoli dopo i casi di positività di Zielinski ed Elmas che hanno poi innescato il caos relativo alla mancata partenza per Torino per affrontare la Juventus. In questo contesto arriva anche una breve nota ufficiale del club azzurro che smentisce categoricamente l’eventuale positività al Coronavirus di Gattuso: “Si comunica che la notizia riguardo la positività di mister Gattuso al Covid-19 è priva di qualsiasi fondamento. Il gruppo squadra effettuerà i prossimi tamponi nella giornata di domani”.

