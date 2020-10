Manchester United annientato in casa dal Tottenham di Mourinho: Solskjaer umiliato. Secondo passo falso stagionale, attenzione all’ipotesi Allegri

Se la sconfitta interna all’esordio contro il Crystal Palace alla proprietà del Manchester United non era piaciuta, quella di stasera ha certamente portato su tutte le furie la dirigenza dei ‘Red Devils’. Complice anche l’espulsione di Martial al 24′, la squadra di Solskjaer è affossata sotto i colpi di José Mourinho e del suo Tottenham. Una rivincita incredibile per il portoghese, che trionfa 1-6 all’Old Trafford con le doppiette di Kane e Son.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

L’aver iniziato la stagione con due sconfitte interne in casa non è certo un bel segnale per Solskjaer, il cui posto in panchina potrebbe subire una clamorosa evoluzione in futuro. Molto potrebbe dipendere dalle gare che verranno disputate dopo la sosta per le nazionali: tre punti in tre gare (conquistati tra l’altro con un rigore al 97′ sul campo del Brighton), sono un campanello d’allarme per il manager norvegese.

LEGGI ANCHE >>> Manchester United, non solo Cavani | In arrivo anche Pellistri: ULTIME CM.IT

Manchester United, batosta Solskjaer: Allegri in pre-allarme

I risultati ottenuti non sono piaciuti alla dirigenza dei ‘Red Devils’, per questo per Solskjaer potrebbero rivelarsi decisive le gare dopo la sosta. Se i risultati non dovessero arrivare, non è escluso che si possa pensare ad un cambio in panchina. E in tal caso uno dei candidati potrebbe certamente essere Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, accostato soprattutto al Paris Saint-Germain, sarebbe certamente una delle prime opzioni della dirigenza inglese. Ma per lui resiste anche l’ipotesi Roma. Molto, però, dipenderà dai risultati futuri.

LEGGI ANCHE >>> Manchester United, accordo biennale con Cavani: le ultime di CM.IT