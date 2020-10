Rosso diretto per Ciro Immobile che chiude anzitempo la sua partita contro l’Inter. Scintille con l’interista Arturo Vidal

Finale di gara complicato per la Lazio che dopo aver raggiunto il pareggio con Milinkovic-Savic ha però dovuto registrare l’espulsione di Ciro Immobile. Al 70′ scontro a centrocampo tra Vidal e lo stesso centravanti di Inzaghi in seguito ad un fallo commesso dal cileno. Lo stesso Vidal infatti invita con veemenza il capocannoniere uscente della Serie A ad alzarsi incassando in risposta una manata da terra da parte dello stesso Immobile che non ha quindi potuto evitare il cartellino rosso del direttore di gara. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Le pagelle del primo tempo di Lazio-Inter: Lautaro non perdona

Calciomercato Lazio, ufficiale l’arrivo di Andreas Pereira dal Manchester United