DIRETTA Serie A, Parma-Verona: le formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra le squadre di Liverani e Juric in tempo reale

Il Verona fa visita al Parma in un inedito testacoda valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Da un lato gli scaligeri di Juric vanno a caccia di un altro successo per restare a punteggio pieno dopo quelli sulla Roma a tavolino e sull’Udinese. Dall’altro i ducali di Liverani vogliono smuovere la classifica dopo le sconfitte contro Napoli e Bologna. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Gervinho, Karamoh. All. Liverani.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Çetin, Günter, Lovato; Faraoni, Ilic, Tamèze, Di Marco; Barák, Zaccagni; Favilli. All. Juric.

CLASSIFICA: