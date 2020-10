DIRETTA Serie A, Juventus-Napoli: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra le squadre di Pirlo e Gattuso in tempo reale

La Juventus affronta il Napoli nel big match che chiude la terza giornata del campionato di Serie A. Dopo il mezzo passo falso contro la Roma, i bianconeri di Pirlo sono chiamati a tornare subito al successo per non rischiare di perdere terreno dalla vetta prima della sosta per le Nazionali. Gli azzurri di Gattuso, invece, sperano di approfittare del momento dei campioni d’Italia per fare il colpaccio e candidarsi ad essere una concorrente nella lotta per lo scudetto. Calciomercato.it vi offre la super sfida dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Lobotka; Lozano, Mertens, Elmas; Osimhen. All. Gattuso

CLASSIFICA: